Москва1 сен Вести.В связи со случаями гибели собак после применения вакцины "Мультикан-8" Россельхознадзор принял ряд мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, приостановлено обращение серии препарата. Проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой по проверке ООО "Ветбиохим" и при участии специалистов подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ.

Приостановлено обращение серии №20 данной вакцины, <...> информация направлена в ООО "Оператор-ЦРПТ" для блокировки кодов и обеспечения невозможности их дальнейшей реализации через ГИС МТ ("Честный знак") отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что более 300 собак погибли после прививки от бешенства вакциной "Мультикан-8". В крови погибших животных при вскрытии обнаружен вирус Ауески. Производитель "Ветбиохим" отозвал несколько серий, сославшись на возможные нарушения хранения.