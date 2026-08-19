Хозяйка собак об их состоянии после "Мультикана-8": пошли слюни, лапка отнялась Хозяйка двух собак рассказала о тяжелом состоянии животных после "Мультикана-8"

Москва19 авг Вести.Хозяйка двух собак Лена Лисина рассказала ИС "Вести" о тяжелом состоянии питомцев после вакцинации препаратом "Мультикан-8".

Один из питомцев Лисиной — французский бульдог Арчи — оказался в реанимации. Животному ставят капельницы с обезболивающими, ведется круглосуточное наблюдение врачей. Есть риск, что потребуется подключение к аппарату ИВЛ. Вторая собака — корги Харли — только начинает испытывать недомогания.

По словам владелицы, симптомы у Арчи и Харли появились вскоре после прививки.

В том году мы также делали эту вакцину. Они ее прекрасно перенесли, хотя нам говорили, что будет вялость или еще что-то, ничего этого не было замечено. Они очень хорошо перенесли. В этом году мы приехали в эту же клинику, поставили эту же вакцину… В первый день сонные были, аппетит был, они играли… Первый день, второй день, третий день — все прекрасно сообщила Лисина

На четвертый день у Арчи начались проблемы с лапой, на которой была сделана прививка. Появились позывы к частому мочеиспусканию и расстройство пищеварения.

Лечение Арчи обходится дорого: только на одну собаку уже потрачено около 60 тысяч рублей — это стоимость стационара, лекарств и анализов.

Я спросила [врачей]. Конечно, это от вакцины, потому что все так же осведомлены, хотя мы здесь первые с этим состоянием после этой прививки. И поэтому нас сразу в реанимацию. И наблюдение врача, а не просто пришел-ушел, там круглосуточное будут с ним продолжила владелица собак

Хозяйка насторожена и не исключает, что реакция может проявиться позже и у Харли.

Арчик, он меньше — 13,5 килограмма, а корги — 18,5 килограмма. Может быть, из-за массы тела, просто попозже (появилось удушение самочувствия. - Прим. ред.). А сейчас, я была как раз тоже в клинике, и дочь звонит, говорит: "У Харли то же самое". Пошли слюни, и начала ножка отниматься добавила она

Хозяйка готова на все необходимые меры и надеется, что своевременная помощь спасет питомцев.

18 августа компания "Ветбиохим", производитель "Мультикана-8", решила отозвать 20-ю серию вакцины для собак после сообщений о гибели животных в Ярославской области: в соцсетях связывают смертельные случаи с применением препарата. На следующий день компания сообщила, что приняла решение о проведении дополнительных контрольных мероприятий и попросила пока не использовать вакцины "Мультикан-8" серии 20 (срок годности — 01.2028) и серии 21 (срок годности — 02.2028), а также "Мультикан-6" серии 11 (срок годности — 01.2028) и серии 12 (срок годности — 02.2028).

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