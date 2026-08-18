Юрист рассказала, как получить компенсацию за последствия вакцинации собаки Юрист Нечаева: хозяева пострадавших от вакцин собак имеют право на компенсацию

Москва18 авг Вести.Владельцам собак, у которых возникли проблемы со здоровьем питомца после прививки от бешенства, следует просить компенсацию в размере стоимости животного. Об этом NEWS.RU рассказала юрист Екатерина Нечаева.

Владельцы собак, пострадавших от вакцины от бешенства, могут потребовать компенсацию в размере стоимости животного, а также компенсацию морального вреда. В данном случае необходимо доказать, что гибель наступила в результате вакцинирования "Мультиканом-8". Для этого потребуется проведение экспертизы. Важно направить образцы вакцины в лабораторию на исследование, чтобы установить причину низкого качества препарата. Это может быть как брак при производстве, так и нарушение условий хранения сказала Нечаева

По ее словам, надзорные органы могут оштрафовать производителя или приостановить его деятельность на срок до 90 суток, если найдут нарушения. Юрист также уточнила, что фармкомпания в дальнейшем обязана компенсировать ветеринарным учреждениям все суммы, присужденные судами владельцам собак, - в порядке обратного взыскания.

Ранее компания "Ветбиохим" решила отозвать 20-ю серию вакцины "Мультикан-8" для собак после сообщений о гибели животных в Ярославской области – их связывают с применением препарата.