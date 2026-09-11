Выплаты от производителя „Мультикана“ вызвали возмущение владельцев Производителя вакцины "Мультикан" обвинили в попытке откупиться от владельцев

Москва11 сен Вести.После сообщений о массовой гибели собак, привитых препаратом "Мультикан", компания-производитель ООО "Ветбиохим" предложила хозяевам погибших животных денежные выплаты. Однако многие восприняли предложение о выплате компенсаций как попытку подкупа, сообщает KP.RU.

Для получения компенсации владельцам собак, чьи питомцы погибли после вакцинации, предложили подписать соглашение об отказе от претензий. Без подписания документа выплата не производилась. В тексте соглашения также прописан пункт о конфиденциальности — получившие компенсацию не вправе разглашать условия сделки в СМИ и социальных сетях.

Многие владельцы расценили это как попытку замолчать последствия и заглушить скандал. В компании, в свою очередь, заявили, что пункт о неразглашении персональных данных, размера и предмета выплаты — стандартное условие таких соглашений.

Пункт о конфиденциальности персональных данных, предмета и размера компенсации является базовым условием и сложившейся юридической практикой при заключении подобных соглашений. Компания действует исключительно в интересах сторон, защищая любые сведения, которые могут даже потенциально нанести вред получателям выплат говорится в заявлении компании

Публично суммы компенсаций не назывались. В закрытых чатах владельцев собак обсуждаются выплаты начиная от 100 тысяч рублей. В компании уточнили, что размер компенсации определяется индивидуально, поскольку каждое соглашение заключается отдельно.

Ранее сообщалось, что число животных, погибших после прививки от бешенства вакциной "Мультикан-8", выросло до 300 и продолжает увеличиваться.