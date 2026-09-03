Владельцы кошек массово жалуются на вакцину от производителя "Мультикана" SHOT: владельцы заявили о гибели кошек после прививок вакциной "Мультифел"

Москва3 сен Вести.Владельцы кошек массово жалуются на вакцину "Мультифел" от производителя "Мультикана". Они сообщают, что после прививки у питомцев повышается температура, начинаются побочные эффекты, несовместимые с жизнью.

В частности, они сообщают о кровавом поносе, коме и гибели животных, пишет SHOT Проверка.

По словам владелицы частного приюта в Подмосковье, из восьми привитых "Мультифелом" котят, пятеро вскоре заболели: у них поднялась температура до 40,5 °C, началась рвота, животные перестали есть и пить. Один котенок и вовсе впал в кому и умер. Еще двух удалось спасти после недельного выхаживания.

И это не единичные случай заболевания. Еще один абиссинский котенок по имени Симба из Самары заболел после второй дозы "Мультифела-4" серии № 5. Одновременно котенку сделали прививку от бешенства "Рабифелом". В результате Симба почти перестал есть, у него начался сильный понос с кровью. До прививки, как утверждает хозяйка, питомец был абсолютно здоров.

В Барнауле, как сообщила … хозяйка трехлетнего мейн-куна Кристофера, в прошлом году питомец умер после вакцинации "Мультифелом" и "Рабифелом" сказано в публикации

Перед прививками животное прошло обследование, которое не выявило проблем со здоровьем. После укола у Кристофера возникли проблемы с печенью и, несмотря на лечение, его спасти не удалось.

Обе вакцины – "Мультифел" и "Рабифел" выпускает компания "Ветбиохим". Она же производит вакцину для собак "Мультикан", с которой ранее связывали массовую гибель собак.

По информации издания, "Ветбиохим" отозвал серии "Мультикана-8" № 20 и № 21, а также "Мультикана-6" № 11 и № 12.

Россельхознадзор приостановил обращение в России препарата "Мультикан-8" и начал проверку.