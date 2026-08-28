После прививки от бешенства погибло более 300 животных Растет число погибших животных после вакцинации "Мультиканом-8"

Москва28 авг Вести.Число животных, погибших после прививки от бешенства вакциной "Мультикан-8", выросло до 300 и продолжает увеличиваться. Владельцы животных обсуждают ситуацию в закрытых чатах, сообщает Baza.

До прививки животные были здоровы, но через 1–3 дня после укола начиналась агония: судороги, запрокидывание головы, внутренние кровотечения. Смерть наступала за 2–3 дня приводятся в сообщении слова владельцев погибших животных

В крови погибших животных при вскрытии обнаружен вирус Ауески. Неофициальные исследования образцов вакцины тоже якобы показали его наличие.

Производитель "Ветбиохим" отозвал несколько серий, сославшись на возможные нарушения хранения. По словам владельцев, есть погибшие питомцы после вакцинации из партии № 19. Россельхознадзор приостановил оборот серий № 20 и № 21, расследование обещают завершить к октябрю.