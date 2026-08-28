Москва28 авгВести.Число животных, погибших после прививки от бешенства вакциной "Мультикан-8", выросло до 300 и продолжает увеличиваться. Владельцы животных обсуждают ситуацию в закрытых чатах, сообщает Baza.
До прививки животные были здоровы, но через 1–3 дня после укола начиналась агония: судороги, запрокидывание головы, внутренние кровотечения. Смерть наступала за 2–3 дняприводятся в сообщении слова владельцев погибших животных
В крови погибших животных при вскрытии обнаружен вирус Ауески. Неофициальные исследования образцов вакцины тоже якобы показали его наличие.
Производитель "Ветбиохим" отозвал несколько серий, сославшись на возможные нарушения хранения. По словам владельцев, есть погибшие питомцы после вакцинации из партии № 19. Россельхознадзор приостановил оборот серий № 20 и № 21, расследование обещают завершить к октябрю.