Москва13 авгВести.В ночь на 13 августа в поселке Маккавеево Забайкальского края произошел крупный пожар на местном свинокомплексе, погибли более тысячи животных. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Огнем было охвачено 800 квадратных метров территории, включая 3 животноводческих корпуса.
По оперативным данным в пожаре погибло около 1200 свиней, 300 животных персоналу свинокомплекса удалось спастиотметила пресс-служба МЧС Забайкальского края в мессенджере МАХ
По предварительной версии, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание. На месте происшествия продолжают работать эксперты пожарной лаборатории.