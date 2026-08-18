Москва18 авг Вести.Компания "Ветбиохим" решила отозвать 20-ю серию вакцины "Мультикан-8" для собак после сообщений о гибели животных в Ярославской области – их связывают с применением препарата. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что у собак ухудшилось состояние после прививки комплексной вакциной "Мультикан-8".

В компании заявили, что до выяснения всех обстоятельств принято решение изъять серию из обращения и направить информацию в Россельхознадзор.

Компания "Ветбиохим" продолжает работу по выяснению всех обстоятельств ситуации в Ярославской области, связанной с сообщениями о случаях гибели собак после применения вакцины "Мультикан-8" серии 20. <…> До выяснения всех обстоятельств компания приняла решение об отзыве из обращения вакцины "Мультикан-8" серии 20 говорится в публикации

В настоящее время проводится контроль качества и проверка производственных условий. Специалисты "Ветбиохима" уже выехали в Ярославскую область для изучения ситуации.

При этом официальных жалоб от потребителей в компанию пока не поступало. Производитель подчеркнул, что сам факт вакцинации данным препаратом не является достаточным основанием для связи с гибелью животных – это может подтвердить только комплексное исследование каждого случая.