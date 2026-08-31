Москва31 авг Вести.В российские ветклиники поступило 60 тыс. доз вакцины "Мультикан-8", вызвавшей тяжелые побочные эффекты. Узнав о подобных случаях, владельцы питомцев стали опасаться их прививать.

Несмотря на случившееся, поддаваться панике и откладывать плановую вакцинацию не стоит.

Об этом заявил ИС "Вести" кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Национальной Ветеринарной Ассоциации, член рабочей группы по законодательному обеспечению отечественного производства лекарственных препаратов ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Комитета ТПП РФ по развитию АПК Тимур Чибиляев.

По словам специалиста, прививание "защищает" здоровье людей и животных от инфекционных заболеваний. На рынке ветеринарных препаратов представлен широкий ассортимент вакцин – зарубежные, отечественные, в частности, "не представляющие угрозы" серии "Мультикана-8".

Я считаю, что бояться, опасаться [прививать питомца] не надо. Отзываются только две серии. Совершенно новая серия и серия, с которой были проблемы - №20. Все остальные, находящиеся в обращении серии той самой вакцины, о которой мы говорим, могут применяться, и они не представляют никакой угрозы для наших животных. Вы можете быть уверены в эффекте … Не надо бояться прививать, прививать необходимо, потому что это здоровье и человека, и здоровье животных - необходимая мера. Вакцины есть и у того производителя, с которым у нас возникли эти проблемы, есть вакцины и других производителей - отечественных и зарубежных сказал Чибиляев

По словам ветварача Виталия Федякина, "Мультикан 8" - достаточно хорошая вакцина.

Производитель вакцины ООО "Ветбиохим" выразил глубокое соболезнование владельцам погибших животных, в компании намерены установить причинно-следственную связь между применением вакцины и случаями гибели.

Россельхознадзор приостановил оборот серий № 20 и № 21, расследование обещают завершить к октябрю.