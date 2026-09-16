Серию вакцины "Мультикан-8" обязали изъять и уничтожить после смертей собак Россельхознадзор обязал изъять и уничтожить серию вакцин "Мультикан-8"

Москва16 сен Вести.Россельхознадзор потребовал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" 20-й серии после жалоб россиян на смерти собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о вакцине производителя "Ветбиохим".

Принято решение об изъятии из обращения с последующим уничтожением лекарственного препарата для ветеринарного применения "Мультикан-8" (серия 20, срок годности 01.2028) отмечается в документе

Летом в ряде изданий появилась информация о том, что после вакцинации препаратом "Мультикан-8" у собак по всей России наблюдались тяжелые побочные эффекты: температура, судороги, кровавая рвота, диарея и другое, некоторые питомцы скончались. Компания начала проверки и просила пока не использовать вакцины "Мультикан-8" серии 20 (срок годности — 01.2028) и серии 21 (срок годности — 02.2028), а также "Мультикан-6" серии 11 (срок годности — 01.2028) и серии 12 (срок годности — 02.2028).

28 августа СМИ сообщали, что число погибших животных выросло до 300 и продолжает увеличиваться.