Хозяевам погибших от вакцины "Мультикан" собак рассказали о компенсации Федюнина: хозяева погибших от "Мультикана" собак имеют право на компенсацию

Москва22 сен Вести.Хозяева, у которых пострадали или погибли собаки в результате вакцинации препаратом "Мультикан-8", имеют право на взыскание убытков с производителя "Ветбиохим" в связи с применением некачественного продукта. Подробности сообщила юрист Анастасия Федюнина в интервью ИС "Вести.

По ее словам, граждане могут предъявлять исковые требования ветеринарной клинике в качестве третьего лица или напрямую к производителю, что зависит от позиции сопровождающего дело юриста.

Они имеют право на взыскание убытков. Убытками здесь будут в том числе стоимость утраченного имущества, которое будет рассчитываться экспертизой. Кто-то будет рассчитывать убытки в виде стоимости нового животного, которое оценивается сейчас на рынке по стоимости щенка, а кто-то будет взыскивать согласно судебной экспертизе или досудебной экспертизе рассказала Федюнина

Также владельцы животных могут рассчитывать на возмещение иных расходов, которые будут доказаны документально.

Владельцы животных смогут взыскать денежные средства, которые были затрачены на вскрытие трупов животных, на кремацию, на медикаменты, на услуги сторонних ветеринарных клиник и иные сопутствующие расходы, которые понесли владельцы, в том числе услуги транспортные на такси для того, чтобы доставлять животных уточнила юрист

Ранее сообщалось, что производство всех серий вакцины для животных "Мультикан" в России было приостановлено после инцидента с попаданием опасного вируса Ауески, от которого погибло по крайней мере около 300 животных. По одной из версий, смертельный для собак вирус мог попасть в вакцину из-за диверсии на производстве.

Прокуратура Москвы сообщила, что может возбудить уголовное дело после проведенной проверки в отношении вакцины "Мультикан-8", от которой погибли животные.