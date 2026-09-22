Москва22 сенВести.Прокуратура Москвы может возбудить уголовное дело после проведенной проверки в отношении вакцины "Мультикан-8", от которой погибли животные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что были выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследованиинаписано в канале прокуратуры
Расследование продолжается. По его результатам в случае наличия оснований могут быть применены также и другие меры прокурорского реагирования.
Производство вакцины для животных было приостановлено после попадания в нее опасного вируса. Идет процесс изъятия и уничтожения партий вакцины.