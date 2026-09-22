Прокуратура Москвы может возбудить дело после проверки вакцины "Мультикан-8"

Уголовное дело могут возбудить после проверки вакцины "Мулькан-8" Прокуратура Москвы может возбудить дело после проверки вакцины "Мультикан-8"

Москва22 сен Вести.Прокуратура Москвы может возбудить уголовное дело после проведенной проверки в отношении вакцины "Мультикан-8", от которой погибли животные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что были выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании написано в канале прокуратуры

Расследование продолжается. По его результатам в случае наличия оснований могут быть применены также и другие меры прокурорского реагирования.

Производство вакцины для животных было приостановлено после попадания в нее опасного вируса. Идет процесс изъятия и уничтожения партий вакцины.