Ветеринар призвал не отказываться от вакцинации после инцидента с "Мультиканом" Ветеринар Шеляков: полный отказ от вакцинации после ЧП с "Мультиканом" опасен

Москва22 сен Вести.Хозяевам не стоит полностью отказываться от вакцинации своих питомцев из-за смертельных инцидентов с препаратом "Мультикан-8", потому что это приведет к развитию зоонозных заболеваний, опасных и для животных, и для человека. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, случай с российской вакциной "Мультикан-8" подорвал доверие к отечественным препаратам, из-за чего люди отказываются прививать своих домашних животных.

Никто не ожидал от вакцины такой ситуации, о которой мы сейчас говорим… Из-за недостатка информации вся эта ситуация обрастает слухами, какими-то домыслами, и люди сейчас просто говорят: "Мы ничем не будем вакцинироваться". Что, конечно, неправильный вывод, потому что надо что-то все-таки придумывать, потому что массовый отказ от вакцинации будет грозить развитием зоонозных заболеваний, опасных для человека и для животных объяснил Шеляков

У россиян есть и другие альтернативы для вакцинации своих питомцев, подчеркнул врач.

В основном сейчас разрешены российские вакцины… Но надо сказать, что сейчас на фоне всей этой ситуации, конечно, сильный репутационный ущерб нанесен вообще российским вакцинам… Альтернативы всегда есть, конечно, импортные вакцины. Импортные вакцины официально не разрешены у нас в России, но их ввозят параллельным импортом, и они, в общем, в достаточном количестве… давно проверенные, давно зарекомендовавшие себя добавил ветеринар

Производство всех серий вакцины для животных "Мультикан" в России было приостановлено после инцидента с попаданием опасного вируса Ауески, от которого погибло по крайней мере около 300 животных. Как отметил Шеляков, смертельный для собак вирус мог попасть в вакцину из-за диверсии на производстве.

Прокуратура Москвы сообщила, что может возбудить уголовное дело после проведенной проверки в отношении вакцины "Мультикан-8", от которой погибли животные.