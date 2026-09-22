Ветеринар допустил диверсию на производстве вакцины для собак Ветеринар Шеляков: вирус Ауески мог попасть в "Мультикан-8" из-за диверсии

Москва22 сен Вести.Смертельный для собак вирус болезни Ауески мог попасть в отечественную вакцину для животных "Мультикан-8" из-за диверсии на производстве. Такую версию ИС "Вести" привел ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, попадание живого вируса в вакцину – это беспрецедентный случай в обозримом прошлом. За последние тридцать лет подобных инцидентов не было зафиксировано ни в России, ни на постсоветском пространстве, уточнил врач.

Сам производитель даже поговаривает об умышленной диверсии, то есть вмешательстве третьих лиц, чтобы дискредитировать как-то. Все-таки эта вакцина, надо понимать, что это многомиллионное производство. То есть это очень большой лакомый кусок финансовый. Кто-то его решил вот таким криминальным образом поделить сообщил Шеляков

Ветеринар напомнил, что главный принцип любой вакцинации заключается в том, что прививка не должна вызывать болезнь, от которой должна защитить. Для этого используются либо мертвые вирусы, либо их сильно ослабленные фрагменты. Попадание живого вируса в вакцину "Мультикан-8" вызывает недоумение в медицинском сообществе, отметил Шеляков.

Вирус Ауески, который смертелен для собак, попал в эту вакцину. Удивляет и поражает то, что он был вирулентен… Проник живой вирус, что, в общем-то, случай беспрецедентный… Поэтому это просто что-то за гранью понимания, как живой вирус мог проникнуть в вакцину, то есть мы вакцинацией фактически начали заражать животных добавил специалист

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы может возбудить уголовное дело после проведенной проверки в отношении вакцины "Мультикан-8", от которой погибли животные. Расследование продолжается, по его результатам в случае наличия оснований могут быть применены также и другие меры прокурорского реагирования.

Производство всех серий вакцины для животных "Мультикан" в России было приостановлено после инцидента с попаданием опасного вируса. От прививок погибло по крайней мере около 300 животных.