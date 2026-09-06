В России приостановлена продажа противоглистного препарата "Декарис" В России отзывают противоглистный "Декарис" из-за возможного риска для мозга

Москва6 сен Вести.С 1 сентября 2026 года в России приостановлено действие регистрационного удостоверения на противоглистный препарат "Декарис" (действующее вещество - левамизол). Об этом пишет "Российская газета".

Решение принял Минздрав на основании заключения Росздравнадзора, который указал на риски для здоровья при применении средств на основе левамизола.

Поводом для такого шага послужили выводы Комитета по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам. В феврале этого года он рекомендовал полностью исключить левамизол из оборота в странах Евросоюза, решив, что польза от применения препаратов с левамизолом больше не перевешивает риски.

Проведенная проверка показала: даже однократный прием левамизола может привести к развитию лейкоэнцефалопатии - редкого, но крайне тяжелого поражения белого вещества головного мозга. Нарушается передача нервных импульсов, что приводит к двигательным, речевым и когнитивным расстройствам говорится в статье

В России был зарегистрирован только один препарат левамизола - таблетки "Декарис" венгерской компании "Гедеон Рихтер" в дозировках 50 и 150 мг.

И хотя сообщений об осложнениях, связанных с приемом этого лекарства, в России не зафиксировано, поскольку риск подтвержден на европейском уровне, Минздрав счел необходимым приостановить регистрацию. Компания-производитель запустила процедуру отзыва препарата.

По мнению российских фармакологов, левамизол сегодня уже не считается препаратом первого выбора при лечении гельминтозов. В клинической практике его все чаще заменяют на более современные средства - альбендазол и мебендазол.