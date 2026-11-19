Москва19 нояВести.Стремление контролировать все вокруг может вызвать анорексию, заявила NEWS.ru клинический психолог ФНКЦ ФМБА России Мария Панченкова.
Она отметила, что анорексия также может возникнуть из-за желания соответствовать нереалистичным стандартам красоты.
Анорексия часто начинается с недовольства внешностью, стресса или желания контролировать происходящее. На ее развитие также влияют нереалистичные стандарты красоты и генетическая предрасположенностьпредупредила Панченкова
Ранее психологи рассказали, как распознать обсессивно-компульсивное расстройство и вернуть контроль над своей жизнью.