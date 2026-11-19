Психолог Панченкова: желание все контролировать может вести к анорексии

Психолог заявила, что желание все контролировать может вести к анорексии Психолог Панченкова: желание все контролировать может вести к анорексии

Москва19 ноя Вести.Стремление контролировать все вокруг может вызвать анорексию, заявила NEWS.ru клинический психолог ФНКЦ ФМБА России Мария Панченкова.

Она отметила, что анорексия также может возникнуть из-за желания соответствовать нереалистичным стандартам красоты.

Анорексия часто начинается с недовольства внешностью, стресса или желания контролировать происходящее. На ее развитие также влияют нереалистичные стандарты красоты и генетическая предрасположенность предупредила Панченкова

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