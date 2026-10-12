Врач рассказала, как булимия влияет на когнитивные процессы пациента Эксперт: люди, страдающие булимией, часто психически неподвижны

Москва12 окт Вести.У людей с булимией наблюдаются специфические особенности мышления и зрительного восприятия. Об этом сообщила ТАСС клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.

Есть исследования, которые указывают на особый когнитивный профиль, включающий психическую ригидность, детальный процесс обработки информации и дефицит визуально-пространственного восприятия. Эти особенности могут поддерживать нарушения образа тела и трудности социального взаимодействия отметила Куликова

Она напомнила, что главная причина нервной булимии – низкая самооценка, которую пациенты пытаются компенсировать через контроль над весом и формой тела. Кроме этого, переедание часто выступает как способ справиться с негативными эмоциональными состояниями.

Согласно статистике, расстройством пищевого поведения чаще страдают представительницы женского пола в возрасте от 12 до 25 лет. Лечением таких пациентов занимаются психиатры и психотерапевты.