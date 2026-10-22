Москва22 окт Вести.Хождение во сне, или лунатизм может быть проявлением сразу нескольких заболеваний, рассказала в беседе с RT невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева.

Такое явление больше характерно для детей до 14 лет, а у взрослых требует более внимательного поиска причины, считает сомнолог.

Фактически лунатизм относится к разделу так называемых парасомний, состояний, связанных со сном, которые не являются нормой, но при этом и не являются самостоятельными заболеваниями. То есть это такие пограничные состояния, которое отдельно не лечатся, но мы стараемся найти причины объяснила эксперт

Среди причин, по словам Царевой, часты неврологические заболевания, например эпилепсия. Импульсы головного мозга запускают не только двигательную реакцию, но и "подбуживают" мозг во время сна и тем самым меняют соотношение активности мозга и тонуса мышц, объяснила эксперт. Также это может проявляться хождением или говорением во сне.