Психолог дала советы, как справиться с тревогой и стрессом Психолог Молния: прогулки и здоровый сон помогут справиться с тревогой

Москва5 ноя Вести.Один из лучших способов справиться с чувством тревожности – это организовать себе прогулку на природе, например, в лесу, в парке или около водоема. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала психолог Катерина Молния.

Также в борьбе со стрессом помогает обеспечение правильной гигиены сна, добавила она.

Вместо этого стресса пойти и погулять по лесу, это бесплатно. Это замечательно. И это, наверное, один из самых лучших способов – простая прогулка в лесу, в парке, где-то около речки, который поможет вам преодолеть стресс… Наши мыслительные жвачки настолько порой огромны, что мы не можем ни при каких обстоятельствах их отпустить. Но надо пробовать. Надо поговорить с человеком, которому вы доверяете. Надо оставлять время себе на сон, пытаться гигиену сна обеспечить, чтобы вместо того, чтобы лежать и переживать, попытаться заснуть рассказала Молния

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что развитие хронических заболеваний значительно ускоряется у людей, страдающих ожирением. К дополнительным факторам он отнес постоянный стресс и ухудшение качества сна.