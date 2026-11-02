Москва2 нояВести.Разграничение дел может помочь человеку не испытывать чувство вины за лень. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал психолог Анатолий Абашин.
По словам эксперта, человек вынужденно сталкивается с чувством вины, когда предпочитает отдохнуть, а не выполнять задачи.
Если вы чувствуете, что избегаете дел, честно скажите: "Я не буду делать это сейчас", но если есть планер, то занесите в него задачу. После этого убедитесь, что поставили себе дедлайн, а пока вы отдыхаете. Так мы возвращаем себе контрольсказал Абашин
Он также указал на важность того, чтобы отдых не приводил к чувству беспокойства, а также не подменялся листанием ленты социальных сетей.
Ранее невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что раздражительность, сонливость, апатия и лень осенью могут свидетельствовать о нехватке в организме витамина D.