© Специалисты дали советы, как справиться с чувством вины и стыда, возникающим из-за их скелетов в шкафу., Globallookpress

Россиянам рассказали, как избавиться от чувства вины за лень Психолог Абашин: разграничение задач поможет в борьбе с чувством вины за лень

Москва2 ноя Вести.Разграничение дел может помочь человеку не испытывать чувство вины за лень. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал психолог Анатолий Абашин.

По словам эксперта, человек вынужденно сталкивается с чувством вины, когда предпочитает отдохнуть, а не выполнять задачи.

Если вы чувствуете, что избегаете дел, честно скажите: "Я не буду делать это сейчас", но если есть планер, то занесите в него задачу. После этого убедитесь, что поставили себе дедлайн, а пока вы отдыхаете. Так мы возвращаем себе контроль сказал Абашин

Он также указал на важность того, чтобы отдых не приводил к чувству беспокойства, а также не подменялся листанием ленты социальных сетей.

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