Психолог рассказал, с чем может помочь уборка Психолог Денисов-Мельников: регулярная уборка может защитить от хандры

Москва27 окт Вести.Регулярная уборка в помещении может помочь при борьбе с хандрой, апатией и легким депрессивным состоянием, так как человеческий мозг воспринимает хлам вокруг как "постоянный фон незавершенности". Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников в комментарии изданию "Абзац".

Порядок вокруг действительно влияет на эмоциональное состояние. Когда дома хаос, грязь, вещи навалены кучами, мозг все это тоже считывает как постоянный фон незавершенности сказал он

По словам психолога, наведение порядка может помочь, так как человек начинает видеть быстрый результат и возвращать себе ощущение контроля.

Как сказано в материале, Денисов-Мельников также полагает, что легкая физическая активность во время наведения порядка помогает "растормошить психику" и переключить внимание со своих мыслей на созидательную деятельность. По мнению психолога, если сложно навести порядок в своей жизни, то можно начать с кухни, и это лучше, чем лежать и думать о своей жизни.

Эксперт уточнил, что частота уборки зависит от первых признаков раздражения от окружающей обстановки. При этом специалист добавил, что изнурительно заниматься работой по дому также не стоит.

Ранее врач Ольга Малиновская раскрыла причины осенней хандры, а клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, как по пути на работу не впасть в апатию.