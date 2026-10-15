Психолог рассказал о причинах жалоб на жизнь Психолог Денисов-Мельников: ворчание может быть следствием выгорания и тревоги

Москва15 окт Вести.За привычкой постоянно жаловаться на окружающий мир часто стоят хроническое раздражение, повышенный уровень тревоги и эмоциональное выгорание, заявил в беседе с изданием "Абзац", клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

По его словам, регулярные жалобы на внешние факторы также могут свидетельствовать о психологической незрелости.

Если человеку все не так – соседи, цены, молодежь, музыка, – то за вечным ворчанием стоят раздражение, тревога, выгорание и ригидность. С возрастом это прогрессирует. Ворчание не признак старческих изменений, а свидетельство плохого характера, капризности и незрелости. Это способ перекладывания ответственности: вместо решения проблемы можно просто жаловаться пояснил психолог

Специалист отметил, что заметнее всего это проявляется у молодых людей, что свидетельствует об уязвимости их нервной системы перед повседневным стрессом. Вместо того, чтобы проявлять гибкость и адаптироваться к меняющимся условиям жизни, они начинают неосознанно копировать деструктивные возрастные модели поведения.

Иногда человек просто в 27 лет уже внутренне сел у подъезда на лавочку и начал обсуждать, куда катится мир. Это удобно для него добавил Денисов-Мельников

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