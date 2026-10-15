Москва15 октВести.За привычкой постоянно жаловаться на окружающий мир часто стоят хроническое раздражение, повышенный уровень тревоги и эмоциональное выгорание, заявил в беседе с изданием "Абзац", клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.
По его словам, регулярные жалобы на внешние факторы также могут свидетельствовать о психологической незрелости.
Если человеку все не так – соседи, цены, молодежь, музыка, – то за вечным ворчанием стоят раздражение, тревога, выгорание и ригидность. С возрастом это прогрессирует. Ворчание не признак старческих изменений, а свидетельство плохого характера, капризности и незрелости. Это способ перекладывания ответственности: вместо решения проблемы можно просто жаловатьсяпояснил психолог
Специалист отметил, что заметнее всего это проявляется у молодых людей, что свидетельствует об уязвимости их нервной системы перед повседневным стрессом. Вместо того, чтобы проявлять гибкость и адаптироваться к меняющимся условиям жизни, они начинают неосознанно копировать деструктивные возрастные модели поведения.
Иногда человек просто в 27 лет уже внутренне сел у подъезда на лавочку и начал обсуждать, куда катится мир. Это удобно для негодобавил Денисов-Мельников
Ранее в России создали систему помощи людям после тяжелого стресса.