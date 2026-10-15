В России создали систему помощи людям после тяжелого стресса Мурашко: в РФ создана система помощи пережившим тяжелый стресс

Москва15 окт Вести.В России создана трехуровневая система оказания медицинской помощи гражданам, пережившим тяжелый стресс, в том числе участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на научно-практической конференции с международным участием "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований".

Сегодня в Российской Федерации создана трехуровневая система оказания помощи гражданам, пережившим тяжелый стресс, включая участников специальной военной операции сказал он

Министр отметил, что психологическая и психотерапевтическая помощь включена в каждый этап этой системы.

Мурашко также сообщил, что специалисты проходят подготовку по единым стандартам. По его словам, завершающим и ключевым этапом лечения всегда является комплексная медико-психологическая реабилитация.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова рассказала, что к 2031 году во всех регионах России планируется создать центры спортивной медицины.