Москва18 ноя Вести.Министерство обороны России расширило круг лиц, которые имеют право на социальную поддержку. Об этом сообщил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин в разговоре с MK.RU.

Расширен круг лиц, имеющих право на соцподдержку, в том числе участников контртеррористической операции, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и гражданских лиц, оказывающих содействие в выполнении задач СВО уточнил Горемыкин

По его словам, всего с начала специальной военной операции по инициативе Минобороны было принято 316 нормативных правовых актов, в том числе 124 федеральных закона, которые ориентированы на адресную помощь военным и их семьям.

Он также рассказал о реализации свыше 20 инициатив, которые помогли упростить получение льгот и гарантий, а также сократить сроки выплат и обеспечить трудоустройство уволенных ветеранов спецоперации.

Кроме того, Горемыкин подчеркнул, что военнослужащие обладают преимущественным правом на получение помощи от органов службы занятости в вопросах профессионального обучения и последующего трудоустройства.