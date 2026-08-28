Выяснилось, для чего военкоматам расширят доступ к личным данным призывников Эксперт Сыртланов рассказал, зачем военкомам откроют доступ к данным россиян

Москва28 авг Вести.Минобороны РФ подготовило приказ, позволяющий военкомам получать доступ к личной информации россиян, находящихся на воинском учете. Своим мнением о нововведении поделился член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", участник СВО полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с MK.RU.

В публикации сказано, что военкомам будет доступна информация, касающаяся доходов, взятых кредитов, судимостей, а также выданных загранпаспортов и участия в политических организациях.

Развитие и актуализация баз данных не стоит на месте. Различные федеральные органы исполнительной власти имеют свои базы. Естественно, происходит межведомственный обмен данными, и в этом ничего удивительного я не вижу сказал Сыртланов

В проекте приказа уточняется, что ВС РФ получат доступ к широкому перечню личной информации призывников, а также их родственников. Например, в перечень войдут сведения о транспортных средствах, история ДТП, объем доходов, наличие судимости или факт привлечения к расследованию в качестве обвиняемого или подозреваемого, кредитная история, номера телефонов и не только.