СФ одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Сенаторы одобрили закон о доступе МО и Росгвардии к данным ЗАГС СФ одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Москва17 июл Вести.Совет Федерации России одобрил закон, который наделяет министерство обороны и Росгвардию правом получать информацию о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме.

Теперь, согласно документу, Росгвардия и оборонное ведомство смогут запрашивать сведения, которые необходимы для предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу, гражданам, уволенным с военной службы, а также членам их семей не только в бумажном, но и в электронном виде.

Кроме того, закон уточняет перечень должностных лиц, которые имеют право направлять соответствующие запросы. Это командиры (начальники) воинских частей Вооруженных сил России (ВС РФ) и Росгвардии.