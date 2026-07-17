Москва17 июлВести.Совет Федерации России одобрил закон, который наделяет министерство обороны и Росгвардию правом получать информацию о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме.
Теперь, согласно документу, Росгвардия и оборонное ведомство смогут запрашивать сведения, которые необходимы для предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу, гражданам, уволенным с военной службы, а также членам их семей не только в бумажном, но и в электронном виде.
Кроме того, закон уточняет перечень должностных лиц, которые имеют право направлять соответствующие запросы. Это командиры (начальники) воинских частей Вооруженных сил России (ВС РФ) и Росгвардии.