Москва7 окт Вести.Вернувшиеся участники специальной военной операции должны ощущать себя востребованными специалистами. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Александр Бабаков.

Мы оперативно реагируем и на решения, которые формулирует сам президент, правительство. Мы сами инициируем очень много решений. И сегодня могу сказать, что да, мы сделали очень многое для наших бойцов и их семей. Надо идти дальше и смотреть в будущее … Придут люди, вернутся к гражданской жизни, и они должны ощущать себя как востребованные специалисты, уже прошедшие школу мужества, школу патриотизма. Соответственно, они уже потенциально управленцы, они потенциально ответственные руководители, потому что они знают, что такое ответственность. И вот наша задача – сформировать … такую экономическую модель, в которой будет место, в том числе и усилению с кадровой точки зрения, за счет наших ребят