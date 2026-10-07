Москва7 октВести.Вернувшиеся участники специальной военной операции должны ощущать себя востребованными специалистами. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Александр Бабаков.
Мы оперативно реагируем и на решения, которые формулирует сам президент, правительство. Мы сами инициируем очень много решений. И сегодня могу сказать, что да, мы сделали очень многое для наших бойцов и их семей. Надо идти дальше и смотреть в будущее … Придут люди, вернутся к гражданской жизни, и они должны ощущать себя как востребованные специалисты, уже прошедшие школу мужества, школу патриотизма. Соответственно, они уже потенциально управленцы, они потенциально ответственные руководители, потому что они знают, что такое ответственность. И вот наша задача – сформировать … такую экономическую модель, в которой будет место, в том числе и усилению с кадровой точки зрения, за счет наших ребятсказал он
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что система с мерами поддержки для бойцов СВО уже создана и работает, однако ее нужно и дальше совершенствовать.