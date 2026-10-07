Москва7 окт Вести.В настоящее время приоритетами политической партии "Справедливая Россия" являются тема специальной военной операции (СВО) и решение социальных вопросов. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Александр Бабаков.

Депутат перечислил все приоритеты фракции при работе в Думе девятого созыва.

[Председатель партии] Сергей Миронов подчеркнул в очередной раз и тему СВО, и тему участия в решении социальных вопросов. Это касается сферы, связанной с образованием, это касается торговли. В частности, мы будем пытаться дискутировать с правительством относительно возможно какого-то ограничения ценообразования на ключевые продукты питания, прежде всего, вопросы поиска ресурсов для укрепление пенсионного обеспечения, это и вопросы увеличения минимальной оплаты труда. Но мы будем исходить из тех возможностей, которые предоставляет сегодняшний уровень нашего экономического развития и тех статей, по которым доходная часть бюджета может расти