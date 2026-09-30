Бабаков: в Госдуме проработают вопросы интеграции бойцов СВО в мирную жизнь

Госдума займется вопросом интеграции участников СВО в мирную жизнь Бабаков: в Госдуме проработают вопросы интеграции бойцов СВО в мирную жизнь

Москва30 сен Вести.Госдума планирует проработать вопрос интеграции участников спецоперации в мирную жизнь, сообщил ИС "Вести" заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

По его словам, СВО показала, что существует ряд тем, по которым в Госдуме могут действовать консолидированно.

А ключевым вопросом является проработка и подготовка возвращения наших бойцов после победы в специальной военной операции. Это вопрос, который требует подготовки и тщательного обсуждения. Мы считаем тему конверса или возвращения наших воинов к мирной жизни и активного включения их в этапы реализации сложнейших экономических проектов главной задачей на сегодняшний день подчеркнул Бабаков

Утром в среду началось первое заседание Госдумы IX созыва. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин.