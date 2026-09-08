Москва8 сен Вести.Развитие программы расселения для участников специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни, – важный шаг вперед, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

По словам депутата, земельных ресурсов в стране для решения этой задачи достаточно.

Я езжу по регионам, все вопросы, которые мне задаются, они сводятся к двум вещам: как обеспечить, чтобы там, условно говоря, не было внутренней миграции, чтобы люди, молодежь… не переезжали из одних регионов, например, в мегаполисы… Когда мы говорим об изменениях, мы должны понимать, что нужно человеку для того, чтобы он жил и был удовлетворен своей жизнью, ну, понятно, развитие страны даже не обсуждается – жилье и работа… Расселение, в том числе приходящих после СВО людей, – это уже шаг вперед, потому что они готовы к этому. Второе – работа. Ну так, а под это надо проекты строить заявил Бабаков

Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание в Махачкале "Дома ветеранов" для помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.