Путин поддержал создание "Дома ветеранов" в Махачкале Путин поддержал идею создания "Дома ветеранов" в Дагестане

Москва7 сен Вести.Президент России Владимир Путин поддержал создание в Махачкале "Дома ветеранов" для помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом стало известно в ходе беседы главы государства с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным.

Щукин рассказал президенту, что в центре Махачкалы нашли подходящее здание для размещения нового учреждения. По его словам, там планируется объединить работу филиала фонда "Защитники Отечества" и других республиканских общественных организаций.

Предполагается, что "Дом ветеранов" станет центром поддержки для военнослужащих, возвращающихся с СВО, а также членов их семей.

Я обязательно дам команду правительству России, мы с федерального уровня поддержим эту идею сказал Путин

О создании центра поддержки бойцов стало известно в августе. Там ветераны смогут получать не разовые услуги, а системную помощь на каждом этапе.