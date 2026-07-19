Москва19 июл Вести.В России должна быть создана государственная программа переселения жителей из прифронтовых субъектов в регионы, которые осуществляют над ними шефство. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Людей, которые пострадали от атак украинских дронов и ракет, необходимо переселять не в пункты временного размещения, а дать им возможность спокойно жить на новом месте, подчеркнул журналист.

У нас есть регионы, которые осуществляют шефства. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? … Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. … На мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВР, а в нормальные условия сказал Соловьёв

Ранее Владимир Соловьёв рассказал подробности инцидента с украинским беспилотником, когда он и его съемочная группа оказались в эпицентре атаки на трассе Р-280 "Новороссия".