Соловьёв призвал сбивать БПЛА над Прибалтикой, чтобы обломки падали на головы

Москва22 мая Вести.России необходимо сбивать дроны вооруженных сил Украины над территорией Прибалтики, причем так, чтобы обломки падали на головы местных политиков. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". Он назвал прибалтийские страны "сборищем вымиратов", которые выбирают из ничтожных еще более ничтожных для назначения на должности.

Эти ничтожества, на которые даже не имеет смысл реагировать. Надо просто сбивать над их территорией пролетающие беспилотники так, чтобы обломки падали на головы прибалтов, не весть что о себе возомнивших сказал он

Ранее Служба внешней разведки России доложила, что Украина планирует запускать БПЛА для атак на РФ с территории прибалтийских стран, куда уже переброшены специалисты украинских сил беспилотных систем. Согласие могли дать власти Латвии, Литвы и Эстонии.