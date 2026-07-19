Москва19 июл Вести.Многие жители приграничья РФ находятся в довольно тяжелой ситуации, поэтому для помощи этим людям их можно приглашать в другие регионы страны на рабочие места. Такое предложение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил политолог Сергей Михеев.

Он добавил, что именно жители приграничных районов РФ являются альтернативой привлечения рабочей силы из других стран.

Насчет жителей приграничья, которым действительно приходится очень тяжело, несмотря на то, что они гражданские. … Нам все время говорят: "Рабочих рук не хватает". Ну, не хватает рабочих рук, ну дайте еще, так сказать, миллионов десять, например, скажем, откуда-нибудь из других, так сказать, экзотических стран. … В то же время как бы есть люди, которые, в общем-то, готовы работать, могут работать рассказал Михеев

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