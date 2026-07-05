Эксперт объяснил опасность высоток в мегаполисах в случае войны с Европой Эксперт рассказал, в чем опасность высоток в мегаполисах в случае войны с ЕС

Москва5 июл Вести.В случае войны с Европой россияне не смогут эвакуироваться из многоэтажных домов. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил политолог Сергей Михеев.

По его словам, в России необходимо пересмотреть градостроительную политику.

Бесконечно строите вавилонские башни, из которых очень тяжело эвакуировать людей. А гражданская оборона давно исчезла с системы бомбоубежищ, обучение людей гражданской обороне, начальная военная подготовка, с которой до сих пор там вошкаются и не понимают, то ли будет, то ли не будет … Если вы все население загнали в сорокаэтажные человейники, из которых в случае чего не сбежишь, и они десятков миллионов живут в городах, а бомбоубежища вы давно отдали под торговые центры …. А система гражданской обороны, как бы и обучения людей – ее нет. А начальная военная подготовка фактически отсутствует. Как вы себе видите подготовку страны, так сказать, к каким-то действительно серьезным испытаниям? задается вопросом эксперт

Ранее Сергей Михеев заявил, что атаки беспилотниками и ракетами нацелены на ослабление российской противовоздушной системы обороны (ПВО) для того, чтобы потом Европа смогла нанести по стране серьезный удар.