Миронов о выборах в Госдуму: мы всегда воевали не числом, а умением

Лидер "Справедливой России" прокомментировал итоги голосования на выборах в ГД Миронов о выборах в Госдуму: мы всегда воевали не числом, а умением

Москва22 сен Вести.Партия "Справедливая Россия" во все времена добивалась поставленных целей не числом парламентариев, а их умениями. Так лидер фракции Сергей Миронов прокомментировал ИС "Вести" предварительные итоги голосования в Государственную думу IX созыва.

По его словам, партия намерена воплощать свою предвыборную программу, несмотря на то, сколько голосов избирателей она получит.

Мы всегда воевали не числом, а умением. В разных созывах были и третьей, и четвертой по численности фракцией. При этом по числу внесенных и принятых законопроектов из года в год оказывались на втором месте. Уверен, и в девятом созыве будет то же самое. И самая главная наша задача – отстаивать интересы людей сказал Миронов

Также он отметил, что представители партии будут добиваться принятия предложений, которые уже сегодня представлены в виде законодательных инициатив.

Это, конечно, и поддержка участников СВО, и семей с детьми, наведение порядка в ЖКХ – мы противники повышения тарифов с 1 октября. Мы считаем, что всю систему ЖКХ нужно национализировать. Мы за госрегулирование цен на продукты питания. Мы за повышение зарплат и пенсий, за пересмотр налоговой системы интересов большинства граждан, а не в пользу банкиров и олигархов добавил Миронов

Ранее сообщалось, что после обработки почти 97% протоколов партия "Справедливая Россия" преодолела 5-процентный барьер, который необходим для прохождения в Госдуму по федеральному списку.