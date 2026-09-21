"Справедливая Россия" набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в ГД

"Справедливая Россия" преодолела 5% барьер для прохода в Госдуму по списку "Справедливая Россия" набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в ГД

Москва21 сен Вести.Партия "Справедливая Россия" по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Первое место занимает "Единая Россия" с 57,82% голосов, на втором месте находится КПРФ с 13,76% голосов, далее следуют ЛДПР - 9,01%, "Новые люди" - 7,96%.

Партия пенсионеров набирает 1,98%, Российская экологическая партия "Зеленые" - 1,16%, "Коммунисты России" - 0,85%, "Родина" - 0,71%, Партия прямой демократии - 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере обработки протоколов.

Выборы в Государственную думу проходили в России с 18 по 20 сентября.