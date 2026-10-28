МО: закон вводит единый срок для установления всех лиц, имеющих право на выплаты

В Минобороны раскрыли детали нового закона о выплатах семьям погибших на СВО МО: закон вводит единый срок для установления всех лиц, имеющих право на выплаты

Москва28 окт Вести.В России представили законопроект №619-9, направленный на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов в эфире телеканала RT.

Законопроект предусматривает единый срок для установления всех лиц, которые имеют право на получение выплат.

Он [законопроект] вводит четкий и понятный механизм: устанавливается единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат сказал Дроздов

Это поможет не только упростить и ускорить сбор документов и оформление выплат, но также защитит права добросовестных родственников и исключит ситуации, когда заинтересованные в получении денег лица намеренно умалчивают о существовании других законных претендентов на выплаты, пояснил он.

Фиксированный полугодовой срок также послужит стимулом для более быстрого решения юридических вопросов, таких как установление отцовства или статуса воспитателя, добавил Дроздов.

При этом размер выплат остается гарантированным и не меняется, подчеркнул представитель министерства обороны РФ.

Ранее стало известно, какие выплаты и льготы положены участникам СВО по закону в 2026 году.