Выплаты за погибших на СВО военнослужащих в 2026 году: кому положены и как получить

Как получить выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, какие предусмотрены дополнительные льготы и ежемесячные компенсации — объясняем в материале ИС “Вести”.

Кому положены выплаты за погибшего на СВО

Родственники первой очереди: супруги, родители, дети

В России семьям погибших в ходе СВО бойцов положены единовременные, страховые, социальные и ежемесячные выплаты. На единовременное пособие в равных долях имеют право:

супруга или супруг;

дети: до 18 лет, старше 18 лет, если они стали инвалидами до совершеннолетия, студенты-очники до 23 лет;

человек, который воспитывал погибшего бойца не менее пяти лет.

Президентская выплата в равных долях положена супругу или супруге, детям (с теми же условиями, что и в случае с единовременным пособием), родителям и иждивенцам. Об этом говорится в статье 3 Федерального закона № 306-ФЗ “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”.

В первую очередь на выплату за погибшего претендуют супруг или супруга и несовершеннолетние дети, во вторую — его родители. Ежемесячные дополнительные пособия и денежное содержание, не полученные военнослужащим при жизни, в приоритетном порядке перейдут наследникам или жене.

Страховая компенсация по гибели положена:

супругу или супруге;

родителям;

детям: до 18 лет, инвалидам с детства и обучающимся очно до 23 лет;

отчиму и мачехе, если они воспитывали погибшего человека не менее пяти лет;

бабушке и дедушке, если они воспитывали служащего не менее трех лет при отсутствии родителей;

человеку, который содержал военного не менее пяти лет и решением суда был признан фактическим воспитателем.

Некоторая денежная помощь родственникам погибших на СВО могут быть назначена по заявлению только в течение определенного срока, например, до шести месяцев. Однако на нее не могут претендовать лица, лишенные родительских прав или отстраненные от родства решением суда. При наличии споров между родственниками вопросы решаются в судебном порядке.

Выплаты гражданским женам и другим членам семьи

Гражданские жены. В соответствии с федеральным законом № 317-ФЗ женщина может признать себя супругой погибшего бойца через суд и получить право на льготы. Нужно будет доказать, что партнеры вели хозяйство и прожили вместе более трех лет или не менее года при наличии общего ребенка. На основании решения суда ЗАГС зарегистрирует брак, после чего вдова сможет получить выплату за погибшего и право на наследство. Если женщина нетрудоспособна, то ей будут назначена пенсия по потере кормильца.

Нетрудоспособные родственники.

Сестры, братья, совершеннолетние дети. Если боец без семьи погиб при исполнении, получить президентскую выплату могут его взрослые дети. При их отсутствии это будут братья и сестры — они смогут рассчитывать на получение выплат за погибшего на СВО, если у него нет близких членов семьи.

Опекуны. Если человек растил военного не менее пяти лет и был признан фактическим воспитателем через суд.

Могут ли получить выплаты семьи без вести пропавших

По общим правилам процедура признания человека без вести пропавшим длится приблизительно год, но для бойцов СВО срок сокращен до шести месяцев с момента пропажи. Через еще три месяца он может быть признан официально погибшим.

В первую очередь на льготы может претендовать супруг или супруга, во вторую — родители. При отсутствии и законного партнера, и родителей — совершеннолетние дети и опекуны.

Сохранение денежного довольствия. После пропажи человека оно продолжает выплачиваться его родным в равных долях.

Ежемесячное социальное пособие детям военнослужащих, пропавших без вести. В мае 2025 года они были продлены, и теперь их можно получить до выяснения судьбы родителя. Ранее такую возможность имели только проживающие в России дети и только в течение шести месяцев.

Льготы и компенсации. Включают медицинскую помощь, оплату ЖКХ и другие социальные гарантии.

Пенсия по потере кормильца. Размер будет зависеть от того, сколько человек в семье нетрудоспособны.

Какие выплаты положены при гибели на СВО

Единовременная выплата за погибшего на СВО в 2026 году

Президентская выплата. Всем родственникам погибшего гражданина в равных долях назначается выплата в размере 5 млн руб. Если ранее они получали выплату за ранение в размере 3 млн руб., президентская уменьшается до 2 млн руб.

Федеральная выплата. Составляет 5 524 892,57 руб. и делится между членами семьи.

Страховая выплата. Размер компенсации — 3 638 261,71 руб.

Губернаторские и региональные выплаты. Регионы России могут дополнительно выплачивать 1–3 млн руб. за смерть военнослужащего на СВО. Размер варьируется в зависимости от субъекта. Например, в Москве денежная компенсация составляет 3 млн руб., в Санкт-Петербурге — 2 млн руб. Размер и порядок получения уточняется в военкомате или СФР.

Выплата за задолженность по зарплате. Оставшееся денежное довольствие бойца выплачивается его семье.

Суммарно семьи участников спецоперации, погибших в ходе исполнения обязанностей, могут получить около 14,21 млн руб., не считая региональных выплат. Все суммы актуальны на 2026 год и ежегодно индексируются.

Ежемесячные выплаты семье погибшего на СВО

Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК). Между членами семьи погибшего военнослужащего делится ЕДК в размере 25 782,85 руб.

Пенсия по потере кормильца. Может назначаться детям, супругу, родителям или иждивенцам. Она не делится между родственниками и выплачивается каждому члену семьи отдельно.

Государственная пенсия по потере кормильца родственникам и членам семьи военного, который умер вследствие военной травмы 18 848 руб. Государственная пенсия по потере кормильца родственникам и членам семьи бойца, который умер в результате заболевания, полученного во время военной службы 14 136 руб. Социальная пенсия несовершеннолетним детям, потерявшим одного родителя 9424 руб. Социальная пенсия несовершеннолетним детям, потерявшим обоих родителей 18 848 руб.

Страховая пенсия по потере кормильца рассчитывается индивидуально: индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) х стоимость пенсионного коэффициента (СПК) + фиксированная часть. Обычно пенсия назначается автоматически СФР после поступления сведений о смерти кормильца.

Пособие на ребенка. Фиксированная ежемесячная выплата на каждого ребенка в семье погибшего участника СВО составляет 3311,15 руб. Как правило, пособие выплачивается со следующего месяца после гибели гражданина или с месяца рождения ребенка, если он появился на свет после смерти родителя.

Дополнительные выплаты и надбавки

Компенсация ЖКХ. Членам семьи погибших в ходе спецоперации граждан возвращается 60% от расходов на коммунальные услуги, отопление, воду, канализацию и взносов на капремонт.

Единовременная выплата на ремонт частного дома. Рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи и других проживающих в доме людей.

Компенсация детского отдыха. Дети в возрасте 6–17 лет могут получить пособие в размере 38 836,31 руб. для отдыха в лагере или санатории. Оно назначается и выплачивается Социальным фондом России.

Поощрение при посмертном награждении. Если участник СВО был награжден посмертно, то его родственники получат денежную компенсацию в размере пяти окладов месячного содержания.

Как оформить выплаты за погибшего на СВО

Порядок подачи заявления и документов

Родственник бойца должен подготовить заявление, копию паспорта, документы, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих родственную связь с погибшим, копию свидетельства о смерти, банковские реквизиты.

Также дополнительно понадобятся:

для совершеннолетних детей, которые стали инвалидами до 18-летнего возраста: справка, подтверждающая факт установления инвалидности до 18 лет;

для подопечных: постановление об установлении опеки или попечительства;

для студентов-очников до 23 лет: оригинал справки от образовательного учреждения с указанием даты зачисления;

для бабушки и дедушки: документ от органа опеки и попечительства, подтверждающий, что военного воспитывали его бабушка и дедушка при отсутствии матери и отца;

для детей до 23 лет, которые в момент смерти родителя переводились в другую образовательную организацию: оригиналы справок от учреждений с указанием дат окончания обучения и дальнейшего зачисления;

для мачехи и отчима: заверенная копия решения суда о воспитании или содержании участника СВО на протяжении более пяти лет;

для воспитателя: заверенная копия решения суда о признании гражданина фактическим воспитателем военного и содержавшим его до 18-летнего возраста в течение не менее пяти лет.

Получить президентскую и страховую выплаты за погибшего можно через военкомат или воинскую часть.

Шаг первый. Заполнить заявление о страховой или президентской выплате в связи со смертью участника СВО по форме.

Шаг второй. Приложить к заявлению вышеперечисленные документы.

Шаг третий. Обратиться с документами и заявлением в военкомат или воинскую часть.

Если оформляется страховая выплата, то сотрудники военкомата дополнительно приобщают к заявлению справку воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая. Также это могут быть:

копия заключения военно-врачебной комиссии о том, что травма или заболевание, полученное на СВО, привело к смерти в течение года после увольнения со службы;

копия выписки из приказа командира воинской части об исключении бойца из списков личного состава части.

Далее военкомат направит заявление и документы в АО “СОГАЗ”. Это можно сделать и самостоятельно: посетить офис лично или направить письмо по “Почте России”, приложив заявление и документы.

Пенсионные и социальные пособия оформляются отдельно. Если погиб военнослужащий, нужно обращаться в Минобороны, а если доброволец — в СФР. Также подать заявление на пособие можно через “Госуслуги”.

Как подтвердить гибель военнослужащего

Участник спецоперации может быть признан без вести пропавшим, если в течение шести месяцев нет никакой информации о его местоположении. Спустя еще три месяца после того, как об исчезновении с фронта было объявлено официально, бойца могут признать погибшим.

Выдать справку о смерти могут как медицинские организации, так и командиры воинских частей. Ее можно получить в воинской части, где проходил службу боец, или в военкомате, если гражданин служил по контракту. В справке указываются ФИО погибшего военного, дата и место гибели, обстоятельства, а также ставятся печать и подпись командира.

Свидетельство о смерти можно получить в ЗАГСе по месту регистрации гибели. Понадобятся акт о смерти, паспорт заявителя, документы, подтверждающие родство, а также документы из военкомата. В случае, если смерть связана с ранением или болезнью, могут потребоваться справки из госпиталя или заключения врачей.

Если гражданин пропал без вести в ходе военной службы, понадобится подать заявление в районный суд, приложив доказательства. После решения суда можно получить свидетельство о смерти в ЗАГСе и оформить выплату.

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Сроки рассмотрения и выплат

Вид Рассмотрение Срок Президентская 30 дней До 30 дней после подтверждения Страховая 15–30 дней До 30 дней Ежемесячная пенсия по потере кормильца 10–30 дней Со следующего месяца после обращения Региональные Зависит от региона 1–2 месяца Компенсация на погребение 10 дней До 15 дней

Дополнительные выплаты и льготы семьям погибших на СВО

На похороны участника СВО

Оплата услуг по погребению предусмотрена статьей 11 Федерального закона “О погребении и похоронном деле” и производится по фактическим расходам в размере не более 51 552 руб. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — не более 70 844 руб.

Семьям Героев России и кавалеров ордена Славы

Родственники участника СВО, получившего звание Героя России, имеют право на единоразовую президентскую выплату в размере 5 млн руб. страховую выплату и единовременную пособие в размере 20 тыс. руб.. Также им положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая распределяется между членами семьи, — 103 693 руб. В некоторых регионах установлены дополнительные компенсации.

Законодательством предусмотрены выплаты родственникам при смерти кавалеров ордена Славы: ЕДВ, единовременное пособие каждому близкому, бесплатное захоронение с воинскими почестями и надгробие. Также семья может получить бесплатное медицинское обслуживание, скидку на санаторно-курортное лечение, жилье и ЖКУ.

Если Герой России или кавалер ордена Славы не получил положенный ему земельный участок при жизни, претендовать на него во внеочередном порядке смогут родственники.

Поддержка родственников ветеранов боевых действий

Близким ветеранов боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% на оплату жилого помещения и ЖКХ, включая взносы на капитальный ремонт, содержание жилища, холодную и горячую воду, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Они имеют право на получение жилья, бесплатное внеочередное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Также родственники ветеранов могут рассчитывать на ЕДВ в размере 2,5 тыс. руб. и освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Наследники погибших ветеранов освобождены от уплаты ряда государственных пошлин: за регистрацию прав собственности на недвижимость, выдачу свидетельств о праве на наследство. Льгота действует на федеральном уровне. Кроме того, члены семьи погибших ветеранов могут получить общественную и правовую поддержку, например, от “Боевого братства”.

Выплаты при получении государственных наград

В случае, если участник СВО был награжден после смерти, члены семьи могут рассчитывать на поощрение в размере пяти ежемесячных окладов по воинской должности и званию. Среди наград:

медали “За отвагу”, “За заслуги перед Отечеством”, Суворова;

Ордена Мужества и “За военные заслуги”;

Георгиевский крест.

В ряде регионов предусмотрены дополнительные компенсации родственникам. Например, в Москве это ежемесячная надбавка к пенсии до 10 тыс. руб., грант на ремонт жилья или покупку земли до 300 тыс. руб. и бесплатное медицинское обслуживание.

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