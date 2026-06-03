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Кому положены выплаты и льготы в 2026 году

Мера государственной поддержки военнослужащих называется выплаты участникам Специальной военной операции (СВО). Трудовые гарантии, выплаты за ранение, кредитные каникулы, льготы ЖКХ и денежное довольствие – что положено по закону участникам СВО.

Есть четыре категории граждан, которым положены льготы и выплаты. В первую очередь это сами военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в спецоперации. Также бонусы положены людям, которые служат по контракту в зоне СВО, резервисты, которые были призваны для участия в спецоперации и члены их семей (самые близкие родственники: дети, вдовы и т.д.)

Какие выплаты положены участнику СВО и мобилизованным

На сегодня существует больше десятка видов финансовой помощи участникам спецоперации, не считая различные льготы. И для каждой выплаты разработаны свои правила.

Например, единовременная выплата при охране госграницы РФ на примыкающих к районам проведения СВО участках предоставляется в том случае, если была получена какая-либо травма: от ранения до контузии. Если военнослужащие либо лица, имеющие спецзвания полиции, проходили службу в войсках нацгвардии и получили увечья при выполнении задания, то им положена выплата в размере до 3 млн руб. в зависимости от степени тяжести увечья.

Получить выплату можно, если предоставить рапорт об осуществлении выплаты участникам СВО, копию соответствующей справки о получении травмы, ранения либо другого увечья, которую выдает военно-врачебная комиссия, а также копию паспорта. Далее в течение 7 дней со дня регистрации рапорта производится сбор и рассмотрение всех документов кадровым органом, после чего командир воинской части принимает решение о назначении выплат. Рекомендуемый образец справки об увечьи можно найти здесь.

Единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы положено тем, кто был признан не годным к службе и лишился работы из-за военной травмы или заболевания, полученных во время исполнения военных обязанностей по контракту или на добровольческой основе. Каждый год пособие индексируется и в 2026 году сумма составляет 3 683 261,71 руб.

Чтобы было принято положительное решение о выплате, необходимо предоставить следующие документы: выписка из приказа об увольнении, заявление военнослужащего, заключение о причине увечья или болезни, связанных со службой, выписка из приказа об исключении из списков личного состава органов безопасности, копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность военнослужащего.

Денежное довольствие

Здесь все просто: речь идет о ежемесячном денежном окладе, на размер которого влияют звание и должность военнослужащего. Кроме оклада денежное довольствие также включает в себя всевозможные дополнительные выплаты (за стаж, работу с гостайной, руководство подразделением и т.д.)

Граждане РФ, которые были призваны по мобилизации или вызвались добровольцами, по закону получают такое же денежное довольствие, как и военнослужащие, которые проходят военную службу в вооруженных силах РФ по контракту. Это прописано в Указе Президента России "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" (п.2, 3) и в Федеральном законе №76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (ст.13.2).

Единовременная денежная выплата

Единовременная денежная выплата военнослужащим составляет сегодня 400 тыс. руб. Сумма установлена Указом Президента РФ №644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ​​".

Федеральный закон №306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (ст.3) обязывает выплачивать контрактникам (включая поступивших на службу из запаса) подъемное пособие, которое складывается из одного денежного оклада за месяц на одного военнослужащего и ¼ оклада на каждого члена семьи контрактника.

Ежемесячная социальная выплата

Эта выплата является дополнительной и назначается вдобавок к денежному содержанию призванным на военную службу по мобилизации гражданам РФ. Размер выплаты составляет 158 тыс. руб., назначается она с момента назначения на воинскую должность и до дня освобождения от нее.

Если месяц был неполный, то государство выплачивает военнослужащему столько денег, сколько соответствует количеству прослуженных дней. Соцвыплата поступает на счет военнослужащего в тот же момент, когда приходит денежное довольствие.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам

Ветераны боевых действий также получают каждый месяц денежную компенсацию, размер которой с 1 февраля 2026 года составляет 4 838,63 руб. Принять решение о ежемесячной денежной выплате может территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования.

Выплаты за ранение участникам СВО

Участники спецоперации, получившие ранение или травму во время службы, получают единовременную денежную выплату. Ее размер составляет 3 млн руб., если ранение относится к разделу I перечня. Если увечье входит во II перечень, то единовременная выплата составляет 1 млн руб., а в ситуациях, когда травма или ранение не предусмотрены никаким перечнем, то компенсация составляет 100 тыс. руб.

Кроме того, власти регионов могут также устанавливать дополнительные денежные компенсации. Например, Указ Мэра Москвы №52-УМ "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации" подтверждает, что при получении тяжелого ранения военнослужащим полагается единовременная денежная выплата в размере 1 млн руб., в случае легкого ранения – 500 тыс. руб.

Ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности

Если военнослужащему или призванному на военные сборы лицу во время прохождения службы (либо после окончания военных сборов) была установлена инвалидность из-за получения военной травмы, то, согласно данным Социального фонда России, полагается и ежемесячная компенсация.

Размер выплаты зависит от степени вреда, нанесенного здоровью военнослужащего:

инвалид I группы будет получать 23,82 тыс. руб/мес;

инвалид II группы – 11,91 тыс. руб/мес;

инвалид III группы – 4,76 тыс. руб/мес.

Получать выплаты могут как сами военнослужащие-инвалиды, так и члены их семьи (в случае гибели лиц, проходивших службу). Если при исполнении своих обязанностей военнослужащий погиб, то компенсацию члены его семьи получат такую же, какая полагается инвалиду I группы.

Страховые выплаты

Военнослужащие имеют право на получение страховых выплат, потому как их жизнь и здоровье обязательно должны быть застрахованы. Выплаты со стороны государства предоставляются в том случае, если во время прохождения военной службы человек получил увечье либо была установлена инвалидность.

Если военнослужащий погиб, то повышенная выплата (3 683 261,71 руб.) будет предоставлена его семье или ближайшим родственникам и разделена в равных долях между всеми претендентами на компенсацию.

Ежегодно размер выплаты индексируется с учетом инфляции. Суммы зависят от степени тяжести полученного увечья и установленной группы инвалидности:

инвалид I группы – 2 762 446,29 руб;

инвалид II группы – 1 841 630,87 руб.;

инвалид III группы – 920 815,44 руб.;

тяжелое увечье – 368 326,16 руб.;

легкое увечье – 92 081,55 руб..

Полный перечень ранений и травм, которые становятся основанием наступления страхового случая, можно найти здесь.

Единовременное поощрение при награждении госнаградами

Военнослужащие и граждане, которые были уволены со службы и представлены к награждению либо поощрению во время прохождения службы, получают единовременное поощрение при награждении госнаградами РФ. На размер выплаты влияет размер оклада за классный чин и оклада по воинской должности.

поощрение Правительством РФ – 1 оклад месячного денежного содержания;

поощрение Президентом РФ – 2 оклада;

присвоение почетных званий РФ, награждение знаками отличия РФ – 3 оклада;

награждение орденами, медалями РФ (кроме юбилейных) и знаком отличия ордена Святого Георгия (Георгиевский Крест) – 5 окладов;

награждение знаком особого отличия (медаль "Золотая Звезда" и золотая медаль "Герой Труда РФ") – 10 окладов.

Какие льготы положены участникам СВО в 2026 году

Кроме денежных выплат и компенсаций, военнослужащим также полагаются различные льготы, среди которых медицинские услуги и кредитные каникулы.

Трудовые гарантии

С участниками спецоперации не могут расторгнуть договор на время службы. Рабочие места сохраняются за военнослужащим, а действие трудового контракта на это время приостанавливается. На свою должность участник СВО сможет вернуться после окончания военной службы в течение 3 месяцев.

Налоговые льготы

Участники СВО получают отсрочку уплаты большей части налогов, страховых сборов и взносов. Бонусы в виде налоговых льгот действуют в течение того времени, когда человек был привлечен к участию в спецоперации.

Банковские льготы

Если в отношении клиента начали проводить процедуру банкротства, то он все равно может открыть и использовать банковский счет для получения положенных выплат за участие в специальной военной операции.

Кредитные и некредитные финансовые организации получили рекомендации от Банка России продолжать обслуживание мобилизованных клиентов, добровольцев и контрактников даже в тех случаях, когда срок действия паспорта уже истек. Банки и НФО могут использовать удобные для себя меры подтверждения участия клиента в спецоперации.

Кредитные каникулы

Кредитные каникулы полагаются мобилизованным клиентам банка, а также добровольцам и контрактникам, которые оформили кредит до того, как были призваны на службу.

"Каникулы" действуют на протяжении всей службы и еще 30 дней после окончания, но могут быть продлены, если военнослужащий во время прохождения службы или в течение месяца после окончания получил ранение либо заболел. В этой ситуации кредитные каникулы продлеваются на срок пребывания больного в госпитале.

Льготы в сфере ЖКХ

Решить вопрос оплаты коммунальных услуг можно несколькими способами. Например, если человек знает, что надолго покинет свое жилье из-за военной службы, то может обратиться в свою управляющую компанию (УК) заранее и заключить соглашение о платежах в рассрочку (но должен быть предоставлен документ, который подтвердит обоснованность этой просьбы).

Есть еще вариант установки автоплатежа, который будет производиться на регулярной основе. Сделать это можно в банковском приложении или в личном кабинете УК. Если до отъезда на воинскую службу вопрос с ЖКХ не был решен и за коммуналку начал копиться долг, то военнослужащий имеет право подать заявление о погашении задолженности в рассрочку и после окончания службы и возвращения с нее. Участникам СВО предоставляется компенсация 50% расходов на оплату жилья.

При этом пени за неоплату коммунальных услуг им не начисляются. И от взносов на капремонт они освобождаются. Также к участникам СВО запрещено применять меры по приостановлению либо ограничению ЖКУ (отключать воду, свет и др.), а семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих могут получить компенсацию 60% коммунальных расходов.

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям решить вопрос о предоставлении субсидий участникам специальной военной операции на приобретение газового оборудования и проведение работ на территории своего земельного участка (минимум 100 тыс. руб. на одно домовладение).

Медицинские услуги

Военнослужащие имеют право на бесплатные медицинские изделия (по назначению врача), лекарства (выдаются по рецептам), изготовление и ремонт зубных протезов (исключение составляют протезы из дорогостоящих материалов), а также медицинскую помощь. Данные нормы регулируются ст.16 Федерального закона №76-ФЗ "О статусе военнослужащих". Обычно медицинскую помощь военнослужащие получают в военно-медицинских организациях, но за их отсутствием помощь должны предоставить государственные клиники.

Кроме того, у каждого военнослужащего и гражданина РФ, пребывающего в добровольческих формированиях, есть право на 30 суток бесплатной медико-психологической реабилитации (при наличии показаний специалиста) – специального комплекса медицинских, психологических и общих оздоровительных мероприятий, реализуемый при проведении реабилитации для восстановления боеспособности (работоспособности) военнослужащих.

Участникам СВО также положены самые современные технические средства реабилитации, включая протезы для занятий спортом, кресла-коляски и автомобили с ручным управлением – при наличии соответствующих медицинских показаний. Если ранение было тяжелым, то государство предоставляет пострадавшему протезы с микропроцессорным управлением.

Льготы для ветеранов боевых действий

Всем участникам спецоперации присваивается статус ветеранов боевых действий, а значит и льготы, в числе которых: льготы по пенсионному обеспечению в рамках законодательства РФ, возможность первоочередного приобретения огородных либо садовых земельных участков.

Кроме того, военнослужащие могут использовать свой ежегодный отпуск в любое удобное для себя время, а также могут брать до 35 календарных дней в году за свой счет, покупать билеты на все виды транспорта без очереди и проходить без очереди во всех спортивных, культурных и других организациях (ст.16 Федерального закона №5-ФЗ "О ветеранах".

Образовательные льготы

Участники СВО имеют преференции и в сфере образования – например, они могут поступать на бюджетное отделение в высшие учебные заведения в пределах отдельной квоты, сдав вступительные экзамены. Для тех, кто уже учится платно, доступен перевод на бюджет. Плюс ко всему, героев России, участников СВО и их детей зачисляют в техникумы и колледжи в приоритетном порядке.

Если участник спецоперации имеет статус инвалида боевых действий, то может получить профессиональное обучение и обучение по программе профессиональной переподготовки. При учебе не учитывается общая продолжительность военной службы и причины увольнения.

Пенсионные льготы

При подсчете страхового стажа для назначения страховой пенсии период участия в спецоперации будет засчитан в двойном размере, если это было время прохождения военной службы либо военнослужащий пребывал в добровольческом формировании, которое способствовал выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Данные правила применимы к правоотношениям, которые возникли с 24 февраля 2022 года.

Точно такие же правила действуют и на тех граждан, которые рассчитывают на получение досрочной страховой пенсии по старости. Подтвердить это можно с помощью справки воинского подразделения, военного комиссариата по установленной форме.

Социальная поддержка

Каждый месяц гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, положена социальная выплата в дополнение к денежному содержанию. Размер ее составляет 158 тыс. руб. Если военнослужащий пробыл на службе неполный календарный месяц, то сумма определяется пропорционально количество прослуженных в месяце дней.

Выплата участникам СВО установленной суммы начинается со дня назначения на воинскую должность и заканчивается только в момент завершения службы. Если был подписан контракт, то выплаты продолжаются до вступления контракта в силу. Сумма переводится в тот же момент, когда на счет военнослужащего поступает и основное денежное довольствие.

Льготы семьям участников СВО

Если кормилец погиб, то члены его семьи имеют право на получение денежной ежемесячной компенсации и единовременной выплаты в размере 3 млн руб., которая выплачивается в равных долях (п.8 ст.3 Федерального закона №306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"). Речь идет о следующих близких родственниках военнослужащего:

несовершеннолетние дети;

дети старше 18, но младше 23 лет, если обучаются на очном отделении;

дети старше 18, если стали инвалидами до совершеннолетия;

супруга/супруг погибшего;

родители и опекуны военнослужащего, которым исполнилось 50 лет (женщина) и 55 лет (мужчина);

родители и опекуны, которые содержали и воспитывали погибшего и являются инвалидами.

Дети, родители, вдова/вдовец и лица, которые находились на иждивении погибшего, имеют право на получение единовременного поощрения в том случае, если участника спецоперации наградили посмертно государственной наградой.

Пособия, выплаты и налоги

Семье мобилизованного военнослужащего положено единое детское пособие по упрощенным правилам, не учитывая доходы гражданина. Выплаты назначаются сразу на полгода.

Кроме того, члены семьи получат дополнительную пенсию в случае потери кормильца. Как правило, эту выплату назначают вдовам и вдовцам, а также родителям погибшего или пропавшего без вести добровольца. Также семье военнослужащего положены следующие денежные компенсации:

ежемесячная денежная компенсация – 25 782,85 руб. Выплачивается семье погибшего или пропавшего без вести в результате участия в СВО;

Выплачивается семье погибшего или пропавшего без вести в результате участия в СВО; единовременное пособие – 20 тыс. руб. Выплачивается родственникам погибшего героя, если ему присвоили звание посмертно (с 24 февраля 2022 года);

Выплачивается родственникам погибшего героя, если ему присвоили звание посмертно (с 24 февраля 2022 года); ежемесячное пособие на детей – 3 311,15 руб​. Выплачивается на каждого ребенка детям военнослужащего, погибшего либо пропавшего без вести в результате участия в спецоперации.

Жилищное обеспечение семей

Что касается жилищного обеспечения, то военнослужащие и члены их семей имеют право на пользование служебным жильем по прежнему месту службы. В случае, когда жилье было съемным, компенсация за аренду сохраняется – срок службы, воинское звание и другие детали не влияют на это.

Кроме того, теперь еще действуют правки (п.4.1 ст.5 закона РФ №4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"), позволяющие в случае смерти военнослужащего, который не использовал льготы при жизни, предоставлять земельные участки близким родственникам в следующей очередности: вдова/вдовец, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети с инвалидностью, совершеннолетние дети на очной форме обучения (если им еще нет 23 лет).

Первоочередной прием в школы, сады и лагеря

Детей участников СВО в детские сады и школы принимают без очереди. К тому же, у этих детей будет и преимущественное право на отдых в детском оздоровительном лагере. Преференции действуют и на детей, чьи родители (или опекуны) погибли при исполнении обязанностей либо из-за ранения, полученного в зоне СВО.

Социальная защита вдов ветеранов боевых действий

Если вдова/вдовец не заключают повторный брак, то они получают положенную им государственную поддержку. В этой ситуации состав семьи, в которой они проживают после гибели супруга, значения не имеет. Кроме того, супруги могут не переживать насчет места работы – в течение одного года после смерти мужа или жены никто не имеет права их уволить по инициативе работодателя.

Как оформить выплаты и льготы

Получить справку об участии в СВО сегодня несложно, сделать это можно в МФЦ или через Госуслуги. Сроки оформления выплат могут отличаться, но обычно составляют не больше 30 дней со дня подачи всех документов.

Если написать заявление через портал или обратиться в местные органы соцзащиты либо военный комиссариат, то можно получить не только выплаты, но и различные льготы. Только сначала необходимо будет документально подтвердить свои права на бонусы от государства.

Какие документы нужны: