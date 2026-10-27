Москва27 окт Вести.Партия "Единая Россия" совместно с Центробанком и представителями банковского сектора займется решением проблемы отказов в списании кредитной задолженности участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Герой России Владимир Сайбель в мессенджере MAX.

По словам депутата, после изменений в законодательстве возникла правовая коллизия, из-за которой военнослужащим могут отказывать в списании долгов до 10 млн рублей, если по кредитам уже началось судебное взыскание. Ассоциация российских банков ранее попросила ЦБ и Госдуму разъяснить порядок применения нормы.

Сайбель подчеркнул необходимость выработать единый подход к спорным случаям и исключить разночтения. Региональные отделения и общественные приемные партии продолжат принимать обращения участников СВО и содействовать восстановлению их прав, добавил парламентарий.

"Единая Россия" будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев заключил Сайбель

В мае этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от просроченных кредитных обязательств участников спецоперации, заключивших военные контракты с 1 мая 2026 года, а также их супругов.