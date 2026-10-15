Медведев: поддержка ветеранов СВО останется приоритетом для ЕР на десятилетия

Медведев назвал приоритетом для ЕР на десятилетия поддержку ветеранов СВО Медведев: поддержка ветеранов СВО останется приоритетом для ЕР на десятилетия

Москва15 окт Вести.Помощь ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям останется одним из главных направлений работы партии "Единая Россия" на десятилетия вперед. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании федерального совета первичных отделений ЕР.

Помощь и поддержка ветеранов специальной военной операции и их семей останется приоритетом партийной работы на годы, давайте скажем по-честному, на десятилетия вперед, потому что так устроена наша страна подчеркнул Медведев

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по поддержке участников СВО будет продолжена.