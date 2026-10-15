Москва15 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил Центральному исполнительному комитету "Единой России" совершенствовать систему подготовки партийных кадров и механизмы обратной связи между первичными отделениями и вышестоящими органами. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Поручения прозвучали на заседании Федерального совета первичных отделений партии, где участники обсудили итоги работы региональных подразделений и планы на будущее.

Будем совершенствовать механизмы обратной связи между первичным звеном и вышестоящими партийными органами, развивать систему обучения и подготовки кадров. Дал для этого соответствующие поручения Центральному исполнительному комитету "Единой России" говорится в публикации

Медведев также отметил, что более 86 тысяч первичных отделений "Единой России" сыграли важную роль в избирательной кампании, завершившейся, по его оценке, исторической победой партии.

Ранее Медведев заявил, что помощь ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям останется одним из главных направлений работы партии "Единая Россия" на десятилетия вперед.