Москва13 нояВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что у политиков правящей партии "мелких" дел быть не может. Об этом он сообщил на семинаре партийного актива в Государственной Думе IX созыва.
Медведев подчеркнул, что каждый депутат фракции представляет партию президента и является политиком федерального масштаба, в связи с чем любые обращения и задачи требуют максимального внимания.
Мелких дел для политика федерального масштаба ... быть не можетзаявил зампред Совбеза
Медведев призвал парламентариев вести интенсивную политическую работу в своих избирательных округах и оставаться в постоянном контакте с жителями регионов.
Ранее Медведев предложил отказаться от обязательного выдвижения альтернативных кандидатов на выборах руководителей местных отделений партии, если реальной конкуренции между претендентами нет.