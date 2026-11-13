Медведев заявил, что у правящей партии "мелких" дел быть не может

Медведев заявил, что у политиков ЕР "мелких" дел быть не может Медведев заявил, что у правящей партии "мелких" дел быть не может

Москва13 ноя Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что у политиков правящей партии "мелких" дел быть не может. Об этом он сообщил на семинаре партийного актива в Государственной Думе IX созыва.

Медведев подчеркнул, что каждый депутат фракции представляет партию президента и является политиком федерального масштаба, в связи с чем любые обращения и задачи требуют максимального внимания.

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Медведев призвал парламентариев вести интенсивную политическую работу в своих избирательных округах и оставаться в постоянном контакте с жителями регионов.

Ранее Медведев предложил отказаться от обязательного выдвижения альтернативных кандидатов на выборах руководителей местных отделений партии, если реальной конкуренции между претендентами нет.