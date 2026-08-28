Медведев заявил, что в соцсетях меньше связан формальностями

Медведев объяснил свой свободный стиль общения в соцсетях Медведев заявил, что в соцсетях меньше связан формальностями

Москва28 авг Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, почему предпочитает использовать в социальных сетях более свободный стиль общения.

По словам Медведева, соцсети следует вести на понятном широкой аудитории языке, тогда как для официальных формулировок существуют совещания и другие форматы публичных выступлений.

Соцсети желательно вести на понятном всем языке. На официозном языке у меня есть масса возможностей поговорить на совещаниях или дать какие-то официальные комментарии сказал Медведев на Фестивале новых медиа

Он отметил, что степень свободы в высказываниях во многом зависит от занимаемой должности. В частности, президент, по его словам, должен четко и понятно излагать официальную позицию страны, избегая излишней эмоциональности.

Медведев добавил, что сейчас меньше связан подобными формальностями, поэтому может свободнее выражать свои мысли и использовать различные возможности русского языка.