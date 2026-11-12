Москва12 ноя Вести.Председатель партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев предложил отказаться от обязательного выдвижения альтернативных кандидатов на выборах руководителей местных отделений партии, если реальной конкуренции между претендентами нет. Об этом он заявил на форуме местных партийных отделений.

Вот в этой сфере нам театр не нужен. Вот эти постановки, когда ты лихорадочно ищешь, уговариваешь кого-то, чтобы эту норму соблюсти, скажешь, что ты хочешь, но на самом деле есть лидер, за него проголосуют, а ты просто засветись. <...> Не надо этого сказал Медведев

Так он отреагировал на предложение секретаря местного отделения партии в Тульской области Марины Карташовой, которая обратила внимание на необходимость формально искать второго кандидата даже при отсутствии реальной конкуренции.

При этом Медведев отметил, что если есть несколько претендентов, то состязательность необходимо сохранять. Он поддержал идею сделать выдвижение альтернативных кандидатов необязательным и предложил закрепить соответствующие изменения в уставе партии на съезде.

Ранее Медведев поручил развивать систему обучения кадров "Единой России".