Медведев призвал уходить от термина "партия власти" Медведев предложил отказаться от использования понятия "партия власти"

Москва15 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал исключить из употребления термин "партия власти". Такое заявление он сделал в ходе выступления на заседании федерального совета первичных отделений партии.

Политик пояснил, что этот термин вызывает у него раздражение, так как создает ошибочное впечатление, будто объединение состоит исключительно из чиновников.

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" является серьезной правящей структурой, которую формируют люди, а сама власть является производной от деятельности партии и граждан.

Партия власти - это как будто бы партия чиновников. Но это же не так подчеркнул Медведев

Председатель партии предложил окончательно забыть данную формулировку, заменив ее на более точные определения статуса политической организации.

Ранее Медведев поручил Центральному исполнительному комитету "Единой России" совершенствовать систему подготовки партийных кадров и механизмы обратной связи между первичными отделениями и вышестоящими органами.