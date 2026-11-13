Медведев: у депутатов "Единой России" нет права на ошибку

Медведев предупредил депутатов ЕР о высокой цене политических ошибок Медведев: у депутатов "Единой России" нет права на ошибку

Москва13 ноя Вести.Ошибки депутатов "Единой России" могут запустить цепную реакцию, которая негативно отразится на авторитете всех органов власти, включая президента страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на семинаре актива фракции ЕР в Госдуме IX созыва. Его выступление опубликовано в канале в MAX.

У нас нет права на ошибку, поскольку после этого наступает цепная реакция. В конечном счете это отражается на авторитете всех органов власти в стране, всех, включая даже главу государства. Поэтому цена непродуманных действий, ошибок действительно очень высока подчеркнул Медведев

Он также напомнил, что каждый представитель ЕР является частью единой партийной команды и может рассчитывать на поддержку партийной вертикали.

По словам Медведева, депутаты представляют партию в публичном пространстве, поэтому должны активно участвовать в ее информационной работе.

Важно, чтобы каждый наш товарищ, каждый депутат вносил свой вклад в работу партии в информационном поле заключил председатель партии

Ранее Медведев предложил отказаться от обязательного выдвижения альтернативных кандидатов на выборах руководителей местных отделений партии, если реальной конкуренции между претендентами нет.