Москва15 октВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не спускать на тормозах недостоверную информацию оппонентов о "Единой России". Об этом он заявил на встрече с представителями Федерального совета первичных отделений партии.
Медведев отметил, что нельзя замалчивать случаи распространения недостоверных сведений и искажения информации оппонентами партии.
Нельзя это спускать на тормозах по одной простой причине: партия, которая не умеет защитить свои интересы, как правило, потом вылетает на политическую обочинусказал Медведев
По словам председателя "Единой России", речь не о том, чтобы вступать в непримиримый бой по каждому поводу. Реагировать необходимо в наиболее важных случаях, подчеркнул Медведев.
Иногда достаточно опровергнуть недостоверную информацию в соцсетях, но если имеет место сознательная клевета, следует использовать средства гражданского и даже уголовного процесса, добавил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев поручил развивать систему обучения и подготовки кадров в партии "Единая Россия".