Медведев: замалчивать искажения и клевету в отношении "Единой России" нельзя

Медведев призвал не спускать на тормозах клевету в отношении "Единой России" Медведев: замалчивать искажения и клевету в отношении "Единой России" нельзя

Москва15 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не спускать на тормозах недостоверную информацию оппонентов о "Единой России". Об этом он заявил на встрече с представителями Федерального совета первичных отделений партии.

Медведев отметил, что нельзя замалчивать случаи распространения недостоверных сведений и искажения информации оппонентами партии.

Нельзя это спускать на тормозах по одной простой причине: партия, которая не умеет защитить свои интересы, как правило, потом вылетает на политическую обочину сказал Медведев

По словам председателя "Единой России", речь не о том, чтобы вступать в непримиримый бой по каждому поводу. Реагировать необходимо в наиболее важных случаях, подчеркнул Медведев.

Иногда достаточно опровергнуть недостоверную информацию в соцсетях, но если имеет место сознательная клевета, следует использовать средства гражданского и даже уголовного процесса, добавил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев поручил развивать систему обучения и подготовки кадров в партии "Единая Россия".