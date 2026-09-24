Москва24 сен Вести."Единая Россия" предложила кандидатуры членов партии на посты председателей комитетов Госдумы нового созыва. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета ЕР, сообщает ТАСС.

На должность председателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью данных о доходах, об имуществе, обязательствах, представляемых депутатами, и мандатным вопросам, предлагается выдвинуть кандидатуру Эрнеста Валеева, сообщил Медведев

Кроме того, председатель"Единой России" перечислил ряд кандидатур на должности председателей различных комитетов Госдумы. Так, Павла Крашенинникова ЕР предлагает назначить в комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Владимира Касатонова - в комитет по обороне, Сергея Боярского – в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связям, Петрп Толстого – в комитет по международным делам, а Олега Морозова – в комитет по контролю.

23 сентября был определен состав Госдумы по результатам выборов 2026 года. "Единая Россия" заняла 347 мест в парламенте, что является рекордом. В Думе прошлого созыва партия занимала на 24 места меньше